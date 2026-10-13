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Breaking Bad'de Walter White'ın oğlu Walter White Jr.'a hayat veren RJ Mitte 34 yaşında hayata gözlerini yumdu. Engelli hakları savunucusu da olan hayırsever oyuncunun hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "RJ Mitte kimdir, kaç yaşında", "RJ Mitte neden öldü" diye soruyor.

RJ Mitte kimdir?

RJ Mitte, asıl adıyla Roy Frank Mitte III, 21 Ağustos 1992 tarihinde ABD'nin Mississippi eyaletine bağlı Jackson kentinde dünyaya geldi. Amerikalı oyuncu, film yapımcısı ve model olan Mitte, aynı zamanda engelli hakları alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor. Üç yaşında serebral palsi teşhisi konulan oyuncu, çocukluk döneminde bacak destekleri ve koltuk değnekleri kullandı.

RJ Mitte, dünya çapında tanınmasını sağlayan çıkışını 2008-2013 yılları arasında yayımlanan Breaking Bad dizisiyle yaptı. Dizide Walter White'ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran oyuncu, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Mitte, oyunculuk kariyerinin yanı sıra engelli bireylerin toplumdaki temsili ve hakları konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalarda da yer aldı.

RJ Mitte neden öldü?

Ünlü oyuncunun intihar ederek hayatına son verdiği öğrenildi.