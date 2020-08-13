RKI: Korona aşısı sonbahara yetişebilir

13 Ağustos 2020

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) yayımladığı görüş belgesinde COVID-19 virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarının dünya çapında çeşitli yöntemler kullanılarak son hız devam ettiğine dikkat çekilerek "Geçici tahminler, bir ya da birden çok aşının kullanıma sunulmasının 2020 yılı sonbaharına kadar mümkün olabileceğini göstermektedir" ifadesine yer verildi.

RKI, yine de büyük beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunarak "2020 sonbaharından itibaren pandeminin bir aşıyla kontrol altına alınabileceğine şimdiden güvenmenin tehlikeli olduğunu" vurguladı.

Açıklamada, virüsün geçirebileceği mutasyonlar ya da bağışıklığın kısa süreli olması gibi şimdiden kestirilemeyecek etkenlerin, aşıların etkisini göreceli hale getirebileceğine de dikkat çekildi.

(Kaynak: Foreks)