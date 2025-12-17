Rob Reiner ve eşinin cinayetinde oğulları tutuklandı

Los Angeles polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık makamı Nick Reiner’ın tutuklanmasına karar verdi.

Yetkililer, davanın ilerleyen aşamalarında şüphelinin ruh sağlığı geçmişinin de dosyada yer alabileceğini belirtti.

Nick Reiner, eylül ayında Los Angeles’ta düzenlenen ve babasının yönettiği “Spinal Tap II” filminin galasına anne ve babasıyla birlikte katılmıştı.

Galadan yansıyan aile fotoğrafında Reiner’ın ifadesiz hali sosyal medyada dikkat çekmişti.

Aradan geçen yaklaşık üç ayın ardından Reiner, anne ve babasının ölümüyle bağlantılı olarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bağımlılık ve zorlu bir geçmiş

Nick Reiner, geçmişte bağımlılıkla mücadele ettiğini, birden fazla kez rehabilitasyon merkezlerinde kaldığını ve zaman zaman evsiz yaşadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.