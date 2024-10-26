Rodos Adası'na ulaşan kaçak göçmenlerin sayısı 10 bini buldu

Rodos Adası'nda yüzlerce düzensiz göçmen sokaklarda yaşıyor. Konuya yönelik yerel basında yer alan haberlere göre, Rodos'ta kaçak göçmenlere dair kapasite yetersizliği yaşanması nedeniyle, göçmenlerin bir kısmının Malakasa, Diavata ve Sakız Adası gibi diğer merkezlere nakledilmeye başlandı. Nakil süreci yavaş ilerlediği için yaklaşık 800 göçmenin, Rodos’ta zorlu şartlar altında bekletildiği ifade edildi.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmenlerin, park ve sokaklarda, karton kutular ve derme çatma çadırlarda barındığı belirtilen haberlerde, bu kişilerin temel yaşam ihtiyaçlarına erişimlerinin olmadığı vurgulandı.