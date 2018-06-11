Rolls Royce, 4 bin kişiyi işten çıkaracak

11 Haziran 2018

Bu hafta 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanan İngiliz mühendislik şirketi Rolls Royce'un üzerindeki baskı Boeing uçaklarında yaşanan bir kompresör sorununun şimdi de başka bir motor tipinde görüldüğünü açıklamasıyla arttı.

Rolls Royce, Trent 1000 Package C motorunun, kompresör hatası nedeniyle düşük ömürlü olmasından dolayı bazı uçaklar uçuştan çekilmişti.

Bu motor tipi, Boeing 787 Dreamliner yolcu uçağında kullanılıyor.

Rolls Royce bugün yaptığı açıklamada, aynı hatanın az sayıda uzun ömürlü Package B motorlarında da görüldüğünü duyurdu.

Boeing'in "B" filosunun denetime alınmasıyla, şirketin hisseleri yüzde 1 düştü.

Yakın bilgi sahibi bir kaynak Rolls Royce şirketler grubunun cuma günü yapacağı sermaye piyasaları toplantısında, çoğu İngiltere'de olmak üzere 4 binden fazla çalışanın işine son verildiğini açıklayacağını söyledi.

Bu kısıntı daha çok destek ve yönetim kadrolarında yapılacak. Rolls Royce'un 50 ülkede 50 bin çalışanı var.

Kaynak: Reuters