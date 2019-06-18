ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor

Siemens’in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce’a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı’nda anlaşma imzalandı.

Rolls-Royce, Siemens’in elektrikli uçak bölümünü satın alıyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Siemens, elektrikli uçak bölümünü (eAircraft) bölümünü, dünyanın en büyük uçak motoru üreticilerinden İngiltere merkezli Rolls-Royce satmak için anlaşma imzaladı.

Siemens’ten yapılan açıklamada, Siemens’in kendi bünyesinde oluşturduğu bir startup up şirketi olan Siemens eAircraft'ın Rolls-Royce’a satılması konusunda Paris Havacılık Fuarı’nda anlaşma imzalandığı belirtildi.

Siemens eAircraft’ın Almanya’da ve Macaristan’da 180 kişiye istihdam sağladığı belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşmanın finansal detaylarına dair bilgi verilmedi.

Açıklamada, anlaşmanın Rolls-Royce’nın uçaklar için “elektrik ve hibrid elektrik kaldırma sistemleri” konusunda lider tedarikçi olma hedefine yönelik olduğu belirtilirken, satın almanın gerekli izinler alındıktan sonra 2019 sonunda tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap