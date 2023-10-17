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Rolls-Royce yaklaşık 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak

İngiliz mühendislik şirketi Rolls-Royce yeni CEO'sunun maliyet azaltma adımları kapsamında dünya genelindeki 2,000 ila 2,500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İngiliz mühendislik şirketi Rolls-Royce yeni CEO'sunun maliyet azaltma adımları kapsamında dünya genelindeki yaklaşık 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.Rolls-Royce'un dünya genelinde toplam 42 bin çalışanı bulunuyor.

İşten çıkarılanlar arasında üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere beyaz yakalı personelin de yer aldığı belirtildi.