Rolls-Royce yaklaşık 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İngiliz mühendislik şirketi Rolls-Royce yeni CEO'sunun maliyet azaltma adımları kapsamında dünya genelindeki 2,000 ila 2,500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiliz mühendislik şirketi Rolls-Royce yeni CEO'sunun maliyet azaltma adımları kapsamında dünya genelindeki yaklaşık 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.Rolls-Royce'un dünya genelinde toplam 42 bin çalışanı bulunuyor.
İşten çıkarılanlar arasında üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere beyaz yakalı personelin de yer aldığı belirtildi.