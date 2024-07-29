Roma'da çıkan yangın ev ve otelleri tahliye ettirdi

İtalya'nın başkenti Roma'nın Ponte Mammolo bölgesinde bulunan Aniene Nehri boyunca gece saatlerinde yangın başladı. Kısa sürede çok geniş bir alana yayılan alevler ve büyüyen yangın nedeniyle doğa büyük zarar gördü.

Nehir çevresinde başlayan yangın büyüyerek yaşam alamlarına doğru ilerleyince, bölgedeki apartmanlarda ve otelde kalan vatandaşlar emniyet ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.Yangın, çevredeki bitki örtüsünü, yerleşim yerlerini ve araçları yakarak büyük tahribata yol açtı. Günün ağarmasıyla birlikte yangın bölgesine gelen bazı vatandaşlar, tahbibatın büyüklüğünü görünce büyük üzüntü yaşadı.