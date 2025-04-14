Roma’da kritik buluşma! ABD-İran müzakerelerinde ikinci tur

ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turunun, 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşmesi bekleniyor.

İsrail merkezli Walla haber sitesinin aktardığına göre, Washington yönetimi, 12 Nisan’da Umman’da düzenlenen ilk tur görüşmelerin sonucundan memnun kaldı. Haberde adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Başkan Donald Trump’a ilk tur hakkında doğrudan bilgi verdi.

Tarafların aynı odada buluşma ihtimali konuşuluyor

ABD’nin ilerleyen süreçte İran’dan zenginleştirilmiş uranyum stoklarını azaltması gibi adımlar atmasını talep edeceği belirtiliyor. Roma’da yapılması planlanan ikinci tur görüşmelerde, tarafların bu kez aynı odada bir araya gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Ayrıca, Witkoff’un müzakerelere dair İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’i de bilgilendirdiği öğrenildi. İsrail’in, müzakerelerden bir uzlaşı çıkması konusunda umutsuz olduğu, olası bir başarısızlık durumunda ise ABD’yi İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri müdahaleye ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

8 yıl aradan sonra ilk temas 12 Nisan’daydı

Taraflar arasında 8 yıl aradan sonra ilk dolaylı temas 12 Nisan’da Umman’da gerçekleştirilmişti. Bu görüşmede İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD heyetine ise Steve Witkoff başkanlık etmişti.