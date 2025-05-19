Romanya’da Cumhurbaşkanlığı seçimini AB yanlısı Nicusor Dan kazandı

Romanya’da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, AB ve NATO yanlısı bağımsız aday Nicusor Dan oyların yüzde 54’ünü alarak zafer kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Bükreş Belediye Başkanı Dan oyların yüzde 54,09’unu alırken, aşırı sağcı ve AB karşıtı tutumuyla bilinen Rumenlerin Birliği İttifakı (AUR) lideri George Simion ise yüzde 45,91 oranında kaldı.

Brüksel’in derin nefes aldığı seçim

Seçim sonucu, özellikle Brüksel ve AB yanlısı başkentler tarafından dikkatle takip edildi. Zira Simion’un olası zaferi, Ukrayna’ya yardımlara karşı çıkan ve Brüksel’e eleştirel yaklaşan çizgisi nedeniyle, Macaristan ve Slovakya ile birlikte AB içinde yeni bir "şüpheci blok" oluşmasına yol açabilirdi.

Nicusor Dan seçim sonrası yaptığı açıklamada, Romanya’nın "ekonomik dengeyi yeniden tesis edeceği ve sağlıklı bir toplum inşa edeceği" bir döneme girdiğini söyledi. “Umutlu olun ve sabrınızı koruyun” diyen Dan, köklü değişim isteyen seçmenlerin iradesinin sandığa yansıdığını vurguladı.

Yeni hükümet kurulacak

Dan’ın cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasıyla birlikte ülkede yeni bir hükümetin kurulması bekleniyor. İlk turda yüzde 20 civarında oy almasına rağmen ikinci turda öne geçen Dan, seçimin galibi olarak yeni başbakanı belirleyecek. Romanya, Avrupa Birliği içindeki en büyük bütçe açıklarından birine sahip ülke konumunda bulunurken, yeni yönetimden mali disiplinin sağlanması ve ekonomik belirsizliğin giderilmesi bekleniyor.

Öte yandan seçimlerin ardından Bükreş’te toplanan kalabalıklar, Romanya ve AB bayrakları eşliğinde Nicusor Dan lehine sloganlar attı.