Romanya'da siyasi kriz istifaya yol açtı! Yeni Cumhurbaşkanı kim olacak?

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, yapılan iİtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

"12 Şubat'ta ofisten ayrılacağım"

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı'nın liderliğindeki 3 sağcı parti, Iohannis'in görevde yasa dışı kaldığını iddia etmiş, görevden uzaklaştırılması için Romanya Parlamentosu'nda girişimde bulunmuştu.

Seçim iptali sonrası ülkede oluşan belirsizlik ortamı nedeniyle Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis görevinden istifa etme kararı aldı ve "Romanya ve vatandaşlarını krizden çıkarmak için istifa ediyorum. Ofisimden 12 Şubat'ta ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

4 Mayıs'a kadar geçici Cumhurbaşkanı olacak isim kim?

Cumhurbaşkanı seçiminin 4 Mayıs'ta yeniden yapılacağını belirten Iohannis, bu nedenle sağcı partilerin kendisini görevden uzaklaştırmaya yönelik girişimlerini gereksiz olarak nitelendirdi.

Romanya Anayasası gereği mevcut Senato Başkanı Illie Bolojan, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak görev alacak. Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.