Romanya'dan Rusya'ya net uyarı! 'Kesinlikle vur emri verilecek'

Romanya Savunma Bakanı Ionut Moșteanu, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) ülke hava sahasını izinsiz şekilde ihlal etmesi hâlinde derhal vurulacağı uyarısında bulundu. Bakan, Bükreş'te Meclis'te yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı'nın önceki gece Ukrayna sınırına yakın bölgede bir grup İHA tespit ettiğini ve gözetleme amacıyla iki F-16 savaş uçağının kalktığını aktardı.

Mosteanu, dün gece hava sahasının ihlal edilmediğini belirterek, "Dün gece bir kez daha sınırlarımızın oldukça yakınlarında İHA'lar vardı. Yeniden uçaklarımızı havalandırdık" ifadelerini kullandı.

"Kesinlikle vur emri verilecek"

Bakan, Rusya menşeli İHA’ların Romanya hava sahasına girmesi hâlinde uygulanacak tutumla ilgili soru üzerine "Kesinlikle vur emri verilecektir. Rus İHA'larının ülke hava sahasına izinsiz girmesi durumunda hemen vurulmaları emri var" açıklamasında bulundu.