Romney aşılama uygulamasını eleştirdi

ABD Senatörü Mitt Romney, federal hükümetin COVID-19 aşılama planının "anlaşılmaz" ve "affedilemez" olduğunu belirterek, kapsamlı bir aşılama planı eksikliğini eleştirdi.

Utah Senatörü Mitt Romney yaptığı açıklamada, eyaletlere okulları daha fazla aşılama sahası kurmak ve çalışmalara destek olmaları adına mevcut tıp uzmanlarını görevlendirmek gibi aşılamanın iyileştirilebileceği çeşitli yollar önerdi.

Romney, "Mevcut program aşılanması en kolay iki popülasyonu kapsamasına rağmen üzücü bir şekilde geride kaldı: ön saflarda çalışanlar ve uzun süreli bakım sakinleri. Yeni stratejiler ve planlar uygulanmadıkça, ölümcül gecikmeler daha geniş ve daha karmaşık popülasyonlar arttıkça artabilir. Zaten gerideyiz; acil eylem şimdi yetişmemize yardımcı olabilir" dedi.