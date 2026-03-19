Rosatom'dan 'Buşehr' uyarısı: Vurulursa kimse radyasyondan kaçamaz

Rosatom'un Genel Müdürü Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ne saldırı riskinin arttığına dikkat çekeren önemli uyarılarda bulundu.

"Çatışmanın hiçbir tarafı radyasyonun etkisinden kaçamaz"

Tüm ülkelerin, santrale yönelik olası saldırıların engellenmesi konusunda gerekeni yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Likhachev, "Eğer bir kaza meydana gelirse, bu en azından bölgesel ölçekte olacak ve Orta Doğu'da bulunan çok sayıda ülkeyi etkileyecektir. Buşehr'de ciddi bir kaza meydana gelirse, çatışmanın hiçbir tarafı radyasyonun etkisinden kaçınamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Likhachev, ABD ve İsrail'in santralle ilgili tüm koordinasyonlara sahip olduklarının altını çizerek, santralden ilave tahliyeler için de hazırlık yaptıklarını söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumundan 17 Mart'ta yapılan açıklamada, Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiği, can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.