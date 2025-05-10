Rotasında Türkiye de vardı! Sovyet uzay aracı dünyaya düştü

Sovyetler Birliği tarafından 1972 yılında fırlatılan Kosmos-482 uzay aracı, 50 yıl süren yörüngedeki yolculuğunu tamamladı. Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS), Venüs'ü keşfetmek amacıyla fırlatılan ve uzun süredir işlevsiz olan Sovyet Uzay Aracı Kosmos-482’nin bugün yerel saatle 09.24’te atmosferin yoğun katmanlarına girerek, Andaman Adası’nın yaklaşık 560 km batısında ve Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın batısında, Hint Okyanusu’na düştüğünü bildirdi.

ROSCOSMOS, uzay aracının inişinin, Rusya'nın Dünya’ya yakın uzayda tehlikeli durumlar için kurduğu otomatik uyarı sistemi tarafından yakından izlendiğini aktardı.

Arıza nedeniyle hedefine ulaşamamıştı

Kosmos-482, 1972 yılında Sovyetler Birliği tarafından Venüs'ü keşfetmek amacıyla fırlatılmıştı. Ancak, üst kademe sisteminde yaşanan bir arıza nedeniyle hedefine ulaşamadı ve Dünya çevresinde yüksek eliptik bir yörüngede kaldı. Uzay aracı son 50 yıl boyunca alçalan bir yörüngede Dünya’ya yaklaşıyordu.