Roth Brexit anlaşmasının mümkün olduğunu söyledi

29 Eylül 2020

Almanya'nın Avrupa Bakanı Michael Roth, Birleşik Krallık hükümetine bir mektup yazarak, Brexit anlaşmasının hala mümkün olduğunu, ancak bu konu ile ilgili oyunlar oynamanın taraflara bir faydası olmayacağını ifade etti.

Roth ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ın pek çok konuda fikir birliğine vardığını ve bir anlaşma için imza atılmasının tam zamanı olduğunu söyledi.

AB'nin Brexit anlaşması ile ilgili olası değişiklikleri kabul etmeyeceğini tekrarlayan Roth, Birleşik Krallık'ın Kuzey İrlanda'nın gümrük anlaşmalarını yok saymasının "yıkıcı" bir mesaj vereceği konusunda uyarıda bulundu.

Roth mektubunda, AB'nin müzakerelere olumlu bir yaklaşımla devam edeceğini ekledi.