Rubio: Gazze konusunda iyi ilerleme kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Gazze'deki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "iyi ilerleme kaydedildiğini" belirterek, her geçen saat gelişme yaşandığını ve yakında bölgeye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini söyledi.

Rubio, Amerikan televizyon kanalı Fox News’e yaptığı açıklamada, Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve umut verici ilerlemeler kaydedildiğini dile getirdi.

Gazze'de ateşkes ve rehine takası gibi başlıklarda süren müzakereler, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor. Görüşmelere, İsrail ile Hamas arasında doğrudan olmayan, dolaylı müzakere süreci yürütülüyor.

Taraflar arasında yürütülen bu kritik süreçte, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Kahire’deki müzakerelere katılım sağlıyor.