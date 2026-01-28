Rubio’dan İran ve Venezuela kıyaslaması: Daha zor

Bakan Rubio, Senato Dış ilişkiler Komitesi'nde düzenlenen Venezuela oturumunda senatörlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Oturumun başında Rubio'ya yönelerek yüksek sesle "ABD'nin Venezuela'da insan hakları suçları işlediğini" savunan bir gösterici, Kongre polisleri tarafından hızla dışarı çıkarıldı.

Oturumu yöneten Senatör Jim Risch ise göstericiye seslenerek, kendisinin hapse gireceğini ifade etti.

Rubio, Maduro'ya yönelik "operasyonu" savundu

Rubio, "Venezuela'da eski Devlet Başkanı Maduro'nun zaten ABD mahkemelerinde suçlanmış bir narko-terör örgütü lideri" olduğunu ve Maduro'nun Caracas'taki evine Amerikan askerlerince düzenlenen "operasyonun meşru ve haklı olduğunu" savundu.

ABD'li Bakan, İran'da da benzer bir rejim değişikliği ihtimalinin mümkün olup olmadığı yönündeki soruya, "Bunun, şu anda konuştuğumuz Venezuela'daki durumdan çok daha karmaşık olacağını düşünüyorum, çünkü çok uzun süredir iktidarda olan bir rejimden bahsediyoruz. Bu nedenle böyle bir durum ortaya çıkarsa, çok daha dikkatli düşünmek gerekecek." karşılığını verdi.

Rubio, Orta Doğu'daki mevcut ABD askeri varlığının öncelikle savunma amaçlı olarak artırıldığını savunarak, yaklaşık 30 bin ila 40 bin Amerikan askerinin bölgede konuşlandırıldığını söyledi.

Bu kuvvetlerin binlerce insansız hava aracı (İHA) ve kısa menzilli balistik füzelerin menzilinde olduğunu ekleyen Rubio, ABD personelini İran'dan gelebilecek "olası tehditler" karşısında korumaya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Rubio, ABD'nin bölgeye gönderdiği ilave askeri takviye konusunda, "Bu olasılığa karşı savunma yapabilmek için bölgede yeterli güç ve kuvvetimiz olması gerekiyor." açıklamasını yaparak, İsrail'in güvenliğine olan bağlılıklarının da altını çizdi.

Bakan Rubio, ayrıca İran yönetiminin "muhtemelen hiç olmadığı kadar zayıf" olduğunu ileri sürdü ve Tahran'ı protestocuların "temel şikayetlerini" dikkate almamakla suçladı.