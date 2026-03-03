Rubio’dan İran’a sert mesaj: En sert vuruş henüz yapılmadı

ABD Kongresi’nde katıldığı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington ile Tel Aviv’in İran’a yönelik operasyonlarını savundu.

"Yakın ve acil tehdit" mesajı

Rubio, İran’ın hem ABD hem de İsrail için “acil ve yakın bir tehdit” teşkil ettiğini iddia ederek, "Bu bizim için yakın bir tehditti. İran'ın saldırıya uğradığı takdirde hemen bizim peşimize düşeceğini biliyorduk" dedi.

"En sert vuruş henüz yapılmadı"

Operasyonların sürebileceği mesajını veren Rubio, "Henüz ABD ordusunun en sert vuruşu yapılmadı. Sonraki aşama İran için şu ankinden daha zorlu olacak. Peki bu ne kadar sürecek? Ne kadar süreceğini bilmiyorum. Hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmayı istiyoruz" sözleriyle askeri planlamaya işaret etti.

Hedef: Balistik füze kapasitesi

ABD Dışişleri Bakanı, saldırıların ana hedeflerinden birinin İran’ın balistik füze kapasitesini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Rubio, “Uzun zamandır yapmaya çalıştıkları şey, bir kalkan olarak konvansiyonel silah kapasitesi oluşturmaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın her ay yaklaşık 100 füze ürettiğini ileri süren Rubio, buna karşılık ayda sadece 6-7 hava savunma füzesi üretilebildiğini savundu ve Tahran’ın füze üretim altyapısına dikkat çekti.

Rejim değişikliği sorusuna yanıt

Rubio, İran’da olası bir rejim değişikliğine ilişkin soruya ise, “Her ne kadar orada yeni bir rejim görmek istesek de asıl nokta şu, bundan bir yıl sonra ülkeyi kim yönetirse yönetsin, bizi tehdit edecek bu balistik füzelere sahip olmayacaklar” yanıtını verdi.

İsrail’in İran’da bir okulu hedef aldığı iddiasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Rubio, ABD’nin sivilleri bilerek hedef almadığını savunarak, İran’ın sivilleri hedef aldığını öne sürdü.