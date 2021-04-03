Ruhani: 2 eyalette salgının 4. dalgası başladı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesindeki 2 eyalette yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının 4. dalgasının başladığını belirterek halkı uyardı.

Ruhani, başkent Tahran'da başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın 2 eyaletinde salgının 4. dalgasının başladığını söyleyen ve halkın sağlık protokollerine riayet etmemesi halinde bunun diğer eyaletlere de yayılabileceği uyarısında bulunan Ruhani, "Nevruz Bayramı için yapılan alışverişler ve yapılan seyahatler bizi sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Virüs mutasyona uğradı; İngiliz, Brezilya ve Afrika varyantları ortaya çıktı. Bunlar daha tehlikelidir." dedi.

Ruhani, "kırmızı" ve "turuncu" olarak belirlenen yüksek riskli eyaletlerde toplu dini ibadetlerin, etkinliklerin yasak olduğunu ancak "sarı" ve "mavi" yerlerde sağlık kurallarına bağlı kalmak şartıyla bunlara izin verilebileceğini aktardı.

İran Cumhurbaşkanı COVID-19'un 4. dalgasının yaşandığı eyaletlerin ismini vermezken yerel medyada çıkan haberlerde bunların Irak sınırındaki İlam ve Tahran'a yakın Elburz eyaletleri olduğu belirtildi.