ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Ruhani, Dağlık Karabağ'ın bölgesel savaşa dönüşme tehlikesine karşı uyardı

Ruhani, Dağlık Karabağ'ın bölgesel savaşa dönüşme tehlikesine karşı uyardı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel savaşa dönüşme tehlikesi konusunda uyardı.

Ruhani, Dağlık Karabağ'ın bölgesel savaşa dönüşme tehlikesine karşı uyardı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Ruhani televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için özen göstermeliyiz. Bizim temel işimiz barışı sağlamak ve bölgedeki istikrarın barışçıl bir şekilde tesis edilmesini umuyoruz." dedi.

Ruhani Suriye'den savaşçıların İran sınırlarına gönderilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.

Dağlık Karabağ'da 40 Ermeni asker daha hayatını kaybettiDağlık Karabağ'da 40 Ermeni asker daha hayatını kaybetti

Azerbaycan: Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdıAzerbaycan: Ermenistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'na füzeyle saldırdı

Paşinyan: Ermenistan taviz vermeye hazırPaşinyan: Ermenistan taviz vermeye hazır

Kaynak: Reuters

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap