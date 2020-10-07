Ruhani, Dağlık Karabağ'ın bölgesel savaşa dönüşme tehlikesine karşı uyardı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel savaşa dönüşme tehlikesi konusunda uyardı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki çatışmasının bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.
Ruhani televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için özen göstermeliyiz. Bizim temel işimiz barışı sağlamak ve bölgedeki istikrarın barışçıl bir şekilde tesis edilmesini umuyoruz." dedi.
Ruhani Suriye'den savaşçıların İran sınırlarına gönderilmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını vurguladı.
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Kaynak: Reuters