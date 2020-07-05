Ruhani: Döviz piyasasında istikrara kavuşacağız

05 Temmuz 2020

Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti'nin de katıldığı, başkent Tahran'daki Hükümet Ekonomi Merkezi toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede döviz kurunda yaşanan dalgalanmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Döviz ve altın fiyatları ile ekonomi piyasasındaki gelişmeleri "düşmanın ülke ekonomisini bozmak için yürüttüğü psikolojik operasyon" şeklinde nitelendiren Ruhani, "Düşmanın İran ekonomisini çökertmek için hazırladığı komplolar başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD ile giriştikleri ekonomik savaş ve COVID-19 salgınından kaynaklanan kriz nedeniyle halkın ağır şartlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ruhani, "Koronavirüs nedeniyle sınırlar kapandı; ithalat ile ihracatta durgunluk meydana geldi. Ticari alışverişin yeniden başlamasıyla önümüzdeki aylarda ithalat ve ihracat da korona öncesi günlere dönecek. Bu sayede döviz piyasasında da istikrara kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bir yandan petrol ihracatına sorun çıkarırken diğer yandan dışarıdaki sermayenin ülkeye getirilmesini önlediğini ifade eden Ruhani, Washington yönetiminin İran'ın petrole bağımlı olmayan ekonomik girişimlerini çökertmeye çalıştığını savundu.

Kaynak: AA