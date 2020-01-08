Ruhani: İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak

08 Ocak 2020

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'daki kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ayn el-Esed'deki ABD üslerine yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el-Esed üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Süleymani'ye yönelik saldırısının ardında birtakım hedeflerin olduğunu savunan Ruhani bunları, "İran içerisinde tefrika ve ayrılık çıkarma, bölgeye korku yayma, İran ve Irak'ın arasını açma" şeklinde sıraladı.

Ruhani ayrıca, ABD içindeki çekişmelerin de Süleymani'nin öldürülmesinin nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

İran Savunma Bakanı: Bundan sonraki adımımız ABD'nin tutumuna bağlı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Tahran yönetiminin bir sonraki adımının ABD'nin izleyeceği tutuma bağlı olduğunu söyledi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Hatemi, başkent Tahran'da yapılan kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ilişkin, "Gece İran'ın onlarca füze atması, silahlı kuvvetlerin intikam almak için sağlam bir iradeye sahip olduğunu göstermiştir." dedi.

Bir gazetecinin "Atılan füzeler, ABD'ye verilen son karşılık mı?" şeklindeki sorusunu ise Hatemi, "Bundan sonraki adımlarımız ABD'nin tutumuna bağlı olacaktır." şeklinde cevaplandırdı.

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Kaynak: AA