Ruhani: 'Kanunsuz Trump'ın görevden ayrılmasından dolayı mutluyum

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ruhani Trump'ı "en kanunsuz ABD başkanı" ve "terörist" olarak nitelendirdi.

Ruhani konuşmasında, "Biden'ın ABD başkanı olarak seçilmesinden dolayı çok mutlu değiliz ama Trump'ın gidişinden ötürü mutluyuz." dedi.