Ruhani'den ABD'ye yanıt: O çağ kapandı

21 Mayıs 2018

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Tahran'ı İran yönetiminin politikasını değiştirmemesi durumunda eşi benzeri görülmemiş finansal baskıyla ve tarihteki en güçlü yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı açıklamasına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ''Sen kim oluyorsun da İran ve dünya adına karar veriyorsun?'' dedi.

Sputnik'in aktardığına göre, ILNA'da yer alan haberde 'Amerika'nın diğer tüm ülkeler adına tek taraflı kararlar almasını artık dünyanın kabul edemeyeceğini' söyleyen Ruhani ''O çağ kapandı, artık ülkeler bağımsız'' dedi.

Ruhani, "ABD, anlaşmadan çekilerek diplomasiyi ve ahlakı ayaklar altına aldı

İran'ın tutumunu teyit eden cumhurbaşkanı, ulusun desteğiyle ülkesinin kendi yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirtti."

Kaynak: AA