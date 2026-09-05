Ruhi Çenet’ten Hasidik Yahudiler belgeseli açıklaması

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Ruhi Çenet, Hasidik Yahudileri konu alan belgeselinin ardından sosyal medya hesabından yapım sürecine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Çenet, belgeselde yer verilen grubun Chabad-Lubavitch topluluğu olduğunu belirterek, topluluğu “ileri düzeyde Siyonist” ve “İsrail yanlısı” ifadeleriyle tanımladı.

Çenet’in açıklamasına göre belgesel projesinin başlangıcında tarafların içerikten beklentileri farklıydı. Çekimler ilerledikçe ekibin karşılaştığı konular ise belgeselin kapsamının genişlemesine neden oldu.

Ruhi Çenet: Daha hafif bir içerik bekliyorlardı

Çenet, Chabad-Lubavitch topluluğunun başlangıçta kendilerinin yalnızca kültürel ve yüzeysel bir video hazırlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Topluluğun, Drew Binsky tarzında gündelik yaşamın, geleneklerin ve kültürel farklılıkların anlatıldığı daha hafif bir içerik beklediğini belirten Çenet, kendi kanalının popülerliğinin de çekim talebine ılımlı yaklaşılmasında etkili olduğunu söyledi.

Daha önce başka içerik üreticileri de çekim yaptı

Ruhi Çenet, Chabad-Lubavitch topluluğunu ele alan ilk içerik üreticisinin kendileri olmadığını da vurguladı.

Çenet’in açıklamasına göre Tyler Oliveira ve Tommy G gibi içerik üreticileri daha önce benzer videolar hazırladı. Bu nedenle topluluk açısından video çekilmesi yeni bir durum değildi.

“Konunun yalnızca kültürden ibaret olmadığını fark ettik”

Çenet’in açıklamasında öne çıkan bölüm ise çekimler ilerledikten sonra yaşananlara ilişkin oldu.

Ruhi Çenet, “Fakat çekimler ilerledikçe, konunun yalnızca kültürden ibaret olmadığını fark ettik” ifadelerini kullandı.

Çenet, süreç içerisinde topluluğun aldığı çeşitli destekleri, İsrail’le kurduğu tarihsel ve ideolojik bağları ve Kudüs’e ilişkin siyasi-dini yaklaşımlarını keşfettiklerini belirtti. Bu başlıkları hazırladıkları belgeselde izleyicilere aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Filistinli çocuklar için destek çağrısı

Ruhi Çenet, Chabad-Lubavitch topluluğuna ilişkin açıklamasının sonunda Filistinli çocuklara yönelik bir mesaj da paylaştı. Çenet paylaşımını, “Filistinli çocukları desteklemeyi unutmayın!” çağrısıyla tamamladı.