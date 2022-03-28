Rus askerler Çernobil'den ayrıldı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sürerken Rus askerlerinin, Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde bulunan Slavutıç kasabasını ele geçirmesinin ardından Belediye Başkanı Yurgi Fomiçev’den yeni bir açıklama geldi. Fomiçev, Rus ordusunun bölgeden ayrıldığını belirterek, “Rus askerleri, Çernobil’de yapmayı düşündükleri işi tamamladılar. Kasabayı araştırdılar ve bugün de bölgeyi terk ettiler. Şu anda kasabada hiç Rus askeri yok.” ifadelerini kullandı.

Çernobil'de bulunan Slavutıç kasabası dün günün erken saatlerinde Rus askerlerinin kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında." ifadelerini kullanmıştı.

"Saldırılar gece boyunca sürdü"

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde artan stratejik füze saldırılarında Ukrayna’ya ait kritik noktaların vurulduğunu duyururken, bu saldırılar gece saatlerinde de devam etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus saldırılarının gerçekleştiği kentlerin isimlerini duyurarak, "Yine Ukrayna’ya toplu füze saldırıları yapıldı. Lutsk, Jitomir, Harkov ve Rivne. Her gün daha fazla füze. Mariupol hala bombardıman altında." ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından düzenlenen gece saldırıları sırasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de füzeli saldırılar düzenlendi. Saldırıların kentteki hangi noktaları hedef aldığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca Odessa kenti açıklarına demirleyen Rus savaş gemileri tarafından da gece saatlerinde kent merkezine saldırılar gerçekleştirildi. Odessa basınına yansıyan haberlerde, Rus gemileri tarafından kent merkezine aralıklarla bombardıman yapıldığı, kentteki sivillerin ise sığınaklara indiği aktarıldı.

Aynı zamanda Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya yanlısı Donetsk milislerinin gece yarısı Donbas Bölgesi’ndeki Ukrayna mevzilerine Toçka-U roketleriyle saldırdığı belirtildi.