Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Kazakistan’da hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından ülkeye gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, geri çekilmeye başladığı duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KGAÖ’nün barış gücünde yer alan Rus birliklerinin zırhlı araç ve teçhizatları ile Kazakistan’dan ayrılarak üslerine geri döndüğü belirtildi. Açıklamada, "Askeri teçhizat ile askerleri içeren ilk grupların, Rusya Hava Kuvvetleri’nin askeri kargo uçaklarına binişleri tamamlandı ve Almatı’daki havalimanından havalananıp daimi konuşlanma noktalarına dönüşe geçtiler" ifadeleri kullanılarak, kaç askerin ve zırhlı aracın Kazakistan’dan çekildiğine dair bilgi verilmedi.



Savunma Bakanlığı tarafından basına servis edilen görüntülerde, Rus askerlerinin Almatı’daki havaalanında gruplar halinde toplandığı, zırhlı araçların ve teçhizatların Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri kargo uçağına yüklendiği görüldü.

Protestolarda 164 kişi öldü, 12 bin kişi gözaltına alındı

Kazakistan’da 2 Ocak’ta Zhanaozen ve Aktau kentlerinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı halk sokaklara çıktı. Protestolar 2 gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayıldı. Hükümetin istifa etmesine ve zamların iptal edilmesine rağmen protestocular geri adım atmadı ve gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Ülkede OHAL ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, şiddetin bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ’den yardım istedi.

Ülkeye 2 binden fazla barış gücü askeri geldi. Olaylarda 164 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce güvenlik görevlisi yaralandı. Protestolar nedeniyle başlatılan operasyonda toplam gözaltı sayısı 12 bine yükselirken, protestolara ilişkin 300’den fazla da soruşturma açıldı.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın yeniden sağlandığını belirtmiş, barış gücü misyonunun sona erdiğini ve geri çekilmenin başlayacağını ifade etmişti.