Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus basınına verdiği açıklamada, son 500 yılda dünyadaki tüm trajedilerin Avrupa politikaları nedeniyle gerçekleştiğini savunmayla tepki çekti.

Avrupa'nın sorumluluğunun altını çizen Lavrov, "Tarihe geri dönüp baktığımızda, Amerikalıların herhangi bir kışkırtıcı ya da ‘tahrik edici’ rol oynamadıklarını görüyoruz. Dünyadaki tüm trajediler Avrupa’da doğdu ya da Avrupa politikaları sayesinde gerçekleşti" şeklinde konuştu.

Lavrov, Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi gerektiğini belirten ABD'nin tutumuna karşın Avrupa'nın savaşı sürdürme isteğini söyledi.

Lavrov "Joe Biden’ın görev süresinin ardından sağduyuya göre hareket etmek isteyen insanlar geldi. Açıkça tüm savaşları bitirmek istediklerini, barış istediklerini söylüyorlar. Peki, savaş şeklinde 'şenliklerin devamını' kim istiyor? Avrupa" dedi.

Avrupa'dan gelen Ukrayna’ya barış gücü gönderme önerileri hakkında da sert eleştirilerde bulunan Lavrov, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer bazı fikirlerle ortalıkta dolaşıyor. Bu da küstahlıktır. Ukrayna'ya barış gücü getirme planı Kiev'i bize karşı bir savaş için kışkırtmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski'nin önceki tutumlarının tam tersine bir yaklaşım sergilediğini iddia eden Lavrov, Zelenski'nin “barışçıl bir duruş sergileyerek iktidara gelmesinin ardından, hızla bir Nazi'ye ve Yahudi halkına ihanet eden bir haine dönüştüğünü” söyledi.