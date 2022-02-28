Rus birlikleri Kiev’de lojistik deposunu vurdu: 28 ölü
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 5. gününde Rus birlikleri Kiev’deki bir lojistik depoyu vurdu. Saldırıda 28 kişi hayatını kaybetti.
İHA
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Rus birlikleri başkent Kiev’deki bir lojistik deposunu balistik füzelerle vurdu. Temel ihtiyaçların muhafaza edildiği ve saldırıların ardından harabeye dönen depoda ilk patlamalarda 6 kişi, toplamda ise 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, Rus birliklerinin sürekli olarak lojistik noktaları hedef aldığını ve ciddi zarar meydana geldiğini açıklamıştı.
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