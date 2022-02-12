‘Rus diplomatlar Ukrayna'dan ayrılıyor’

Ukraynalı bir kaynak, Rus diplomatik misyonu çalışanlarının Kiev’den ayrılmaya başladığını söyledi.

Sputnik’e konuştuğu belirtilen kaynak, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlilerinin ülkeden ayrılmaya başladığını iddia etti.

Kaynak, “Ukraynalı vatandaşların ifadelerine göre, Ukrayna'daki Rus diplomatlar ve konsolosluk görevlileri Rusya'ya gitmek üzere Ukrayna’dan ayrılmaya başladı. Konsolosluklara ve elçiliğe kabul için kayıt yaptırmada karşılaşılan zorluklar da bunu kanıtlıyor.” dedi.

Bir dizi Batılı ülkelenin diplomatlarını Ukrayna’dan tahliye etmeye başlamasının ardından Rusya’nın da aynı yolu izlemeye karar vermiş olabileceğini belirten kaynak, “Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiliz mevkidaşı Elizabeth Truss ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında böyle bir senaryonun olasılığını göz ardı etmemişti.” diye konuştu.

Daha önce, Lavrov, Ukrayna’daki Rus diplomatik misyonunun zorunlulukları bulunmayan personelinin ülkeden tahliye edilebileceğini ifade etmişti.

Rusya’nın Kiev Büyükelçiliği’nin basın sözcüsü Denis Golenko, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev'deki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde çalışmaya devam ettiğini, kısmi tahliye konusunda henüz bir karar verilmediğini, ancak dışişleri bakanlığının bu konu üzerinde çalıştığını belirtmişti.

Daha önce ABD, İngiltere, Almanya ve Avustralya Ukrayna’daki diplomatik temsilciliklerinin çalışanlarını tahliye etmeye başlamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, dün Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu iddia etmişti.

Rusya'dan 'işgal' tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna’yı kısa süre içerisinde işgal edeceğine yönelik iddialarına tepki göstererek, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor.” ifadesini kullanılmıştı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021 sonu ile 2022’nin başı itibarıyla, dünya kamuoyunu Rusya’nın işgal hazırlığında olduğuna ikna etmek için bir medya kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu medya kampanyası çerçevesinde, çok sayıda sahte yayınların kullanıldığına işaret edilen açıklamada, “Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda, Batı'nın jeopolitik emellerinin ve Ukrayna topraklarındaki askeri yapılanmasının haklı çıkarılması hedefleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Batılı yetkililerin ve medyasının, kendi saldırganlığını gizlemek için sahte haberler ürettiğinin kaydedildiği açıklamada, “Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar.” denildi.