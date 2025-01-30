Rus ekonomisi 2024'te büyüdü: Yakıt ve enerji sektörü yatırımlarda önde

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan "Enerji Politikası" başlıklı makalede ülke ekonomisi ve enerji sektörüne yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

"Dış şoklara rağmen gelişme sürdü"

Novak, Rus ekonomisinin 2020 ile 2024 arasında yüzde 13 büyüdüğünü belirterek, "Bunun ana nedeni yüzde 37'den fazla artan yatırımlardı" dedi. Ekonominin dış şoklara rağmen gelişmeyi sürdürdüğünü ifade eden Novak, "Son yıllarda, Rus ekonomisi dış şoklara rağmen başarılı bir şekilde gelişiyor. Geçen yıl da anahtar göstergelerde olumlu bir ivme ile sona erdi. Ön verilere göre, ekonomik büyüme yaklaşık yüzde 4 olarak gerçekleşti" diye konuştu.

Enerji sektörünün yatırımlar açısından öne çıktığına dikkat çeken Novak, "Yakıt ve enerji sektörünün ekonomideki payı yaklaşık yüzde 20, geçen yılın sonundaki yatırım hacmi de 10.5 trilyon ruble seviyesindeydi" bilgisini paylaştı.

Petrol ihracatı 240 milyon ton

Rusya'nın petrol üretiminin 2023 yılına kıyasla yüzde 2.7 azalarak 516 milyon tona gerilediğini belirten Novak, petrol ihracatının ise 240 milyon ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Doğalgaz üretiminde ise yüzde 7.6'lık bir artış yaşandığını dile getiren Novak, "Boru hatlarıyla doğalgaz ihracatı yüzde 15.6 artarak 119 milyar metreküpe ulaştı, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracatı ise yüzde 4 artarak 47.2 milyar metreküpe çıktı" dedi.

Novak, petrol ve doğalgaz gelirlerinin bütçede yüzde 30'luk bir paya sahip olduğunu vurgulayarak, enerji sektörünün ekonomik dengedeki önemine dikkat çekti.