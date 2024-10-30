Rus ekonomisi yılın ilk 9 ayında yüzde 4 büyüdü
Rus ekonomisinin, öncü tahminlere göre yılın ilk 9 ayında yüzde 4 büyüdüğü bildirildi. Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü tahminlere göre, ülkede işsizlik oranı eylülde yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.
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Rus ekonomisindeki büyüme oranı eylülde ağustosa kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 2,9'a yükselirken, ülkenin ekonomisi öncü tahminlere göre yılın ilk 9 ayında yüzde 4 büyüdü.
Rus ekonomisi kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 2022'de yüzde 2,1 küçülürken, özellikle yüksek enerji fiyatları ve savunma sanayisindeki üretim kapasitesi artışları sayesinde 2023'te yüzde 3,6 büyümüştü. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.