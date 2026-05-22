Rus gazına alternatifte yeni adım: Avrupa'ya Kıbrıs gazı

QatarEnergy, ExxonMobil ve Mısır, Kıbrıs açıklarında bulunan doğalgazın Mısır'daki sıvılaştırma tesislerine taşınarak Avrupa'ya ihraç edilmesini hedefleyen bir anlaşma imzaladı. Plan kapsamında Kıbrıs açık deniz sahalarından çıkarılacak doğalgazın boru hattıyla Mısır'a ulaştırılması ve burada LNG'ye dönüştürülerek Avrupa pazarına gönderilmesi hedefleniyor.

Mısır bölgedeki gelişmiş LNG altyapısına sahip az sayıdaki ülkeden biri olarak öne çıkarken nisan ayında Kıbrıs'taki Afrodit sahasının ortakları, rezervlerden çıkarılacak tüm gazı 15 yıl boyunca Mısır'a satmak için anlaşma imzalamıştı.

Kıbrıs'ın 10 numaralı offshore bloğunda Glaucus sahasının yaklaşık 3,7 trilyon kübik feet doğalgaz içerdiği, 2025 yılında keşfedilen Pegasus sahasıyla birlikte toplam rezervin yaklaşık 7 trilyon kübik feet seviyesine ulaştığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği 'Münhasır Ekonomik Bölgesi' içindeki yatakların geliştirilmesi amacıyla Güney Kıbrıs ile Mısır arasında geçtiğimiz mart ayında anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrası alternatif doğalgaz kaynakları arayan Avrupa açısından da önem taşıyor. Uzmanlara göre Kıbrıs gazı tek başına Avrupa'nın enerji dengesini değiştirmeyecek olsa da, kıta için yeni ve alternatif bir tedarik hattı oluşturabilir. Proje henüz erken aşamada bulunsa da planın hedeflenen takvime uygun ilerlemesi halinde, Kıbrıs'ın ilk doğalgaz ihracatının 2028 yılında başlaması bekleniyor.