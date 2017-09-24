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Rus general, Suriye'de öldürüldü

Rus general Asapov'un, Deyrizor kentinde DEAŞ'ın düzenlediği havan saldırısında öldürüldüğü açıklandı.

Rus general, Suriye'de öldürüldü
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Russia Today'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla, 5. Ordu komutanlarından Korgeneral Asapov'un, Suriye'de DEAŞ'ın havan saldırısı sonucu ölümcül şekilde yaralanarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Deyrizor yakınlarındaki Beşşar Esed rejimi güçlerine danışmanlık yapan Asapov'un saldırı sırasında bir sahra karargahında bulunduğu aktarılan açıklamada, saldırıda Asapov'un tercümanının ve yanındaki iki albayın da hayatını kaybettiği belirtildi.

Asapov, Rusya'nın Suriye'deki üst rütbeli askeri danışmanlarından biriydi.

Kaynak: AA

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