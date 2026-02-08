Rus generali öldürmeye çalışan şüpheli Dubai'de yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkan Yardımcısı Vladimir Alekseyev’e yönelik silahlı saldırının şüphelisinin Dubai’de yakalandığını duyurdu.

FSB tarafından yapılan açıklamada, 60’lı yaşlarındaki Lyubomir Korba isimli Rus vatandaşının saldırının ardından kaçtığı Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınarak, Rusya’ya iade edildiği belirtildi. Zanlının diğer işbirlikçisi Moskova’da yakalanırken, olayla bağlantılı bir şüphelinin de Ukrayna’ya kaçtığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Alekseyev’in tedavisi devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, suikast girişiminin arkasında Ukrayna’nın bulunduğunu öne sürmüş, Kiev ise bu iddiaları reddetmişti.