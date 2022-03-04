Rus güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde 9. güne girilirken Ukrayna’da bulunan ve Avrupa’nın en büyük santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalarda yangın çıktı.

Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Yangının kontrol altına alındığı bildirilirken Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiği duyuruldu.

Avrupa’nın en büyük nükleer santrali

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Kiev'de patlama sesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece saatlerinde büyük bir patlama sesi duyuldu.

Yetkililer, patlamayla ilgili henüz bir bilgi vermedi. Ses, Rusya'nın saldırısı sırasında şehir merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda duyulan en büyük patlama seslerinden biri oldu.

Çernigiv'de 33 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Çernigiv'de sivil yapılara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bazı binaların yıkıldığı, enkaz altından 33 kişinin cesedinin çıkarıldığı belirtildi

18 sivilin de yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildiği kaydedildi.

Zelenskiy: Rus anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus annelere seslenerek, "Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı." dedi.

Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen destek için de teşekkür eden Zelenskiy, "Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi." ifadelerini kullandı.