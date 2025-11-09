Rus hacker grubu, İsviçre merkezli bankacılık devini hackledi

HSBC USA, Jordan Kuwait Bank ve Bank of China'dan sonra İsviçre merkezli Habib Bank AG Zurich da siber saldırıya uğradı.

Rus hacker grubu Qilin, yıllık geliri 750 milyon doları aşan bankaya saldırı düzenleyerek çok sayıda müşterinin verisini ele geçirdi.

Pasaport numaraları, hesap bakiyeleri...

Hacker grubunun 5 Kasım tarihli paylaşımında, bankanın yeni hedef olduğu ve 2,5 terabayttan fazla veri ile yaklaşık 2 milyon dosyannı ele geçirildiği duyuruldu. Çete, bu iddianın ardından çalınan pasaport numaraları, hesap bakiyeleri, işlem bildirimleri ve dahili yazılım kodlarının bir kısımını paylaşırken siber güvenlik platformu Cybernews de verilerin gerçek müşteri bilgileriyle örtüştüğünü tespit etti.

Dünya genelinde 587 ofis ve 7 bin 900’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren, Türkiye’de de şubeleri bulunan banka, saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, banka yetkilileri güvenlik ihlalini doğruladı. Türkiye operasyonlarının ise saldırıdan etkilenip etkilenmediği henüz bilinmiyor.

Dev şirketleri hedef alıyorlar

Qilin'in son iki yılda Nissan, Volkswagen, Asahi Holdings, SK Telecom, ABD'li MedImpact gibi dev şirketleri hedef aldığı ve çaldığı verileri fidye için kullandığı biliniyor.

Son yıllarda büyük şirketleri hedef alan siber saldırılar hızla artıyor.

Discord 3 Ekim’de harici bir hizmet sağlayıcısına siber saldırı gerçekleştiğini açıklamış ve kullanıcılara şüpheli e-posta'lara dikkat etmeleri için uyarıda bulunmuştu. Jaguar Land Rover ve Marks & Spencer gibi dev şirketler de siber saldırıların hedefi olmuş ve milyarlarca dolarlık zarar açıklamışlardı.