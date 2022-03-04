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Rus havayolu şirketi S7, uluslararası uçuşlarını iptal etti

Rusya’nın en büyük hava yolu şirketlerinden S7, tüm uluslararası uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rus hava yolu şirketi S7, 5 Mart itibarıyla tüm uluslararası uçuşlarının iptal ettiğini açıkladı.

Yurt dışında uçuşları iptal edilen vatandaşların, ortak hava yolu şirketleriyle dönüş uçuşlarını gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, talep edilmesi halinde bilet ücretlerinin de iade edilebileceği kaydedildi.

ABD, Avrupa Birliği, Japonya ve Kanada, Rus uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

 