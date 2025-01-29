Rus heyetten Esad sonrası Şam'da ilk temas! İşbirliği mesajı verdiler

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Rusya'dan Suriye'ye ilk resmi ziyaret gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetin dün Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiğini açıkladı.

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile heyet arasında ülkenin geleceğine dair istişarelerde bulunuldu. Suriye heyetinde Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Sağlık Bakanı Mahir Şara da yer aldı.

'İşbirliği sürsün'

Açıklamaya göre Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, şu anki dönüm noktasında geleneksel dostluk ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı çok yönlü ikili işbirliğinin sürdürülmesi isteği dile getirildi.

Rus tarafı, Suriye'nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini, Suriye halkına kriz sonrası ülkenin yeniden inşa edilmesi sürecinde de gerekli desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

'Siyasi süreç' vurgusu

Suriye'deki durumun da istişare edildiği görüşmede, "Suriyelilerin kendi iç sorunlarını, ülkedeki tüm siyasi, etnik ve dini grupların katılımıyla kapsamlı diyalog çerçevesinde sürdürülebilir bir siyasi sürecin başlatılması yoluyla çözmesi gerektiği" vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında görüşmeye ilişkin, "Dış siyasetle ilgili konular dahil, Moskova ile Şam arasında çok yönlü bağların ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi arzusu bağlamında ilgili anlaşmalara varılması amacıyla ikili temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı." ifadesi kullanıldı.