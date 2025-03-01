Rus işgali altındaki Ukrayna madenlerinin akıbeti ne olacak?

Ukrayna'nın sahip olduğu yer altı zenginlikleri, ülkenin savaş sonrası inşası ve ekonomik anlamda gelişmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

Worldometer verilerine göre, Ukrayna dünyada petrol rezervlerinde 51'inci, doğal gazda ise 23'üncü sırada yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Karadeniz ve Azak denizlerindeki üretim Ukrayna'nın toplam petrol ve gaz üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyor, ayrıca ülke 9 milyar ton petrol eşdeğeri olduğu tahmin edilen hidrokarbon rezervlerine de sahip. Ukrayna'nın petrol kaynaklarının bir kısmı Rusya kontrolünde bulunuyor.

Ukrayna doğal gaz rezervlerinde Avrupa'da 2'nci sırada

Ukrayna'nın doğal gaz kaynaklarının 5,4 trilyon metreküp olduğu düşünülürken bunlardan 1,1'i kanıtlanmış rezerv durumunda. ABD hükümeti verilerine göre, Ukrayna doğal gaz rezervlerinde Avrupa'da 2'nci sırada yer alıyor.

Fosil yakıtlar Ukrayna'nın en büyük enerji kaynağı olmaya devam ederken bunlar içinde kömür ve doğal gaz en büyük oranı oluşturuyor. Ülkenin kanıtlanmış gazının yüzde 80'ine yakını ve gaz üretiminin yüzde 90'ı savaşın etkilediği Dinyeper-Donetsk hattında yer alırken, ülkedeki gaz kaynaklarının yüzde 6'sına sahip olan Karadeniz ve Azak hattı Rusya'nın kontrolünde bulunuyor.

Ukrayna kömür rezervlerinin büyük çoğunluğu Donetsk'te

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna kömür rezervi alanında dünyada 8. sırada yer alıyor. Savaşın ardından Rusya, özellikle Ukrayna'nın doğusunda bulunan kömür yataklarının yarısından büyük bir kısmını kontrol altına aldı. Savaşın sürdüğü Donetsk bölgesi, Ukrayna kömür rezervlerinin büyük çoğunluğunu barındırıyor.

Ukrayna'nın sanayi faaliyetlerinin yüzde 15'i, ihracatının yüzde 20'sinden fazlası da savaşın sürdüğü Donbas bölgesinde yapılıyordu. Uluslararası basında çıkan haberlere göre Ukrayna, Donetsk'in batısında yer alan ve önemli bir lojistik merkezi olan Pokrovsk şehrine Rus birliklerinin yaklaşmasıyla ocakta ülkenin son koklaşabilir kömür madenini kapatmak zorunda kalmıştı.