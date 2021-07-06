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Rus istihbaratı Estonya Konsolosunu gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya'nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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FSB'den yapılan açıklamada, Latte'nin, ismi açıklanmayan bir Rus vatandaşından gizli bilgiler alırken "suçüstü yakalandığı" iddia edildi.

Latte'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Bu faaliyet, diplomatik çalışan statüsüyle uyumsuz ve Rusya Federasyonu'na karşı açıkça düşmanca niteliktedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Latte'ye yönelik gerekli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

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