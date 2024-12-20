Rus komutan Kirillov’un öldüğü patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı

Moskova’da Rus Komutan İgor Kirillov ve yardımcısının yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan Ahmad Kurbanov adlı Özbekistan vatandaşı şüpheli tutuklandı.

Hakkında iki ay süreyle tutuklama kararı alınan şüpheliye yönelik Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in telefonda görüşerek saldırıyla ilgili gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Terör eylemini kim organize etti?

17 Aralık Salı sabahı Ryazan Caddesi'ndeki apartmanın girişinde meydana gelen patlamada Kirillov ve yardımcısı Polikarpov hayatını kaybetmiş, olay şühpelisi Kurbanov, 18 Aralık'ta gözaltına alınmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, terör eylemi olan patlamanın Kiev yönetimi tarafından organize edildiğini iddia etmişti.