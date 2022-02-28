Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor: Kritik 24 saat başladı

Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında bir şehri ele geçirmeye çalışan Rus askeri birliklerinin girişimlerini engellediğini duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin hava ve kara taarruzunu sürdürdüğü bildirildi.

Taarruz esnasında Rus birliklerinin askeri ve sivil havaalanlarına, komuta merkezlerine, hava savunma sistemi tesislerine, önemli kritik altyapı tesislerine, yerleşim yerlerine hasar vermeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, Kiev tarafında bulunan Polissya’da Rus askerlerinin İrpin Nehri üzerinden duba geçişi yapmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek “Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev’de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı.

Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev’in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

Kritik 24 saat başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın Kiev’e baskıyı artıracağını belirterek, “Gelecek 24 saat çok kritik bir öneme sahip” ifadesini kullandı.

5 kilometrelik Rus konvoyu Kiev'e ilerliyor

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, uydu görüntülerinde yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğini duyurdu.

Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

Rus güçleri Berdyansk şehrini ele geçirdi

Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Berdyansk Vali Vekili Aleksandr Svidlo, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, saatler önce şehre Rus güçlerine ait ağır askeri araçlar ve silahlı askerlerin girmeye başladığına şahit olduklarını aktardı. Svidlo, Rus güçlerinin şehirdeki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Mykolaivka köyü ayrılıkçılara geçti

Donetsk Oblastına bağlı Mykolaivka köyünde kontrolün Ukrayna ordusundan ayrılıkçılardan oluşan Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Rus birliklerine geçtiği bildirildi.

Müzakereler başlıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere görüşmeleri de başlayacak. Rusya'nın Belarus'ta müzakere masası kurulmasına ilişkin hamlesini Ukrayna ilk başta kabul etmemişti.

Daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurdu.

Zelenski yaptığı açıklamada, "Ukrayna heyetinin, Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat ırmağı bölgesinde Rus heyetiyle ön koşulsuz olarak görüşme konusunda anlaştık" dedi.

Putin'in nükleer talimatına NATO'dan tepki

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin, “Ekonomik alanda gayrimeşru yaptırımları kastediyorum. NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri de ülkemize karşı saldırgan açıklamalar yapıyor. Bu yüzden Genelkurmay Başkanı’na ve Savunma Bakanı’na Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesini emrediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rusya'nın bu hamlesine NATO'dan tepki gecikmedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesini, "tehlikeli ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

Stoltenberg, "Rusya sahada bağımsız, egemen bir millete karşı savaş açıyor. Bu açıklamasını sahadaki durumla birleştirince olay daha da ciddileşiyor." diye konuştu.

Ukrayna: 4300 Rus askeri öldürüldü

Rus güçlerinin son 3 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi veren Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, yaklaşık 4300 asker, 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı araç, 49 top, 2 gemi, 1 Buk uçaksavar, 4 Grad roketatar sistemi kaybettini bildirdi.