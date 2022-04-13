Rus kullanıcılar Netflix'e dava açtı

Netflix'in Rusya'da bulunan kullanıcıları Rus piyasasından çekildiği için firma aleyhinde 60 milyon ruble (726 bin dolar) tazminat talep ederek toplu dava açtı.

Konu hakkında bilgi RIA'nın haberinde yer alırken haberde Chernyshov, Lukoyanov & Partners hukuk firmasının "Bugün Netflix kullanıcılarının haklarını savunan bir hukuk firması Netflix aleyhinde Moskova'nın Khamovnichesky Bölge Mahkemesi'ne başvurarak toplu dava açtı" açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Firma "Davanın nedeni Netflix'in Rusya'da hizmet vermeyi tek taraflı olarak durdurması nedeniyle Rus kullanıcılarının haklarının ihlal edilmesi" açıklamasında bulundu.

Netflix, mart ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sebebiyle Rusya'daki hizmetlerini durdurma ve tüm projelerini askıya alma kararı almıştı.