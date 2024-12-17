Rus kuvvet komutanının ölümünde Ukrayna izleri: Rusya'dan 'intikam' yemini!

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı, bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da elektrikli scooter'ın içine gizlenmiş el yapımı patlayıcının infilat ettirilmesiyle hayatını kaybetti. 54 yaşındaki tümgeneral, ordudaki üst düzey komutanlardan biriydi.

Komutanın öldürülmesinde ilk akla gelen ülke ise Rusya'ya savaşını sürdüren Ukrayna oldu.

Ukayna merkezli RBK-Ukraina haber sitesi, Kirillov suikastının arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi'nin olduğunu kaydetti.

İsmini vermeyen bir kaynak, Rus general için şunları söyledi: "Kirillov, bir savaş suçlusuydu ve Ukrayna askerlerine karşı yasaklı kimyasal silahların kullanılması emrini verdiği için tamamen meşru bir hedefti. Ukraynalıları öldüren herkesi böyle bir son bekliyor. Savaş suçlarının cezalandırılması kaçınılmazdır."

Ukrayna Güvenlik Servisi ise Kirillov'un Ukrayna topraklarında 4 bin 800 kez kimyasal silah kullanılmasının sorumlusu olduğunu bildirdi.

Rusya'da intikam istedi

Rusya merkezli TASS Haber Ajansı, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in Kirillov'un ailesine taziye mesajı gönderdiğini yazdı.

Medvedev mesajında, 'Kiev'in cephe hattındaki başarısızlıklarını Batılı ortaklarına haklı göstermek için ellerinden geleni yaptığı, savaşı ve ölümü uzatmaya çalıştığını' belirterek 'Ukrayna'nın en üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri de dahil olmak üzere Kiev'i bir intikamın beklediğini' kaydetti.