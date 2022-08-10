Rus LNG tesisine Türk şirket enerji verecek
Novatek'in Arctic LNG 2 sahasına enerji sağlanması için Karpowership şirketinden enerji gemisi sipariş edeceği iddia edildi.
Novatek, Arctic LNG - 2 sahasının enerji problemini Türkiye'den yüzer enerji santrali ile çözecek.
Kommersant gazetesinin haberine göre Rus enerji şirketi NOVATEK, Arctic LNG-2 projesinin ilk üretim hattının enerji problemini çözmek için Türkiye'ye yönelecek.
Habere göre NOVATEK, ABD merkezli Baker Hughes'in LNG üretimi ve enerji hatları için gerekli gaz türbinlerini tedarik etmeyi reddetmesi sonrasında rotasını Türkiye'nin yüzer enerji santrallerine çevirdi.
NOVATEK, Türkiye merkezli Karpowership'e 300-400 MW kapasiteli yüzer santral sipariş edecek.
Kommersant'a konuşan kaynaklar Karpowership'in terciH edilmesinin makul göründüğünü ifade ettiler.