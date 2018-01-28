Rus muhalefet liderinin ofisine baskın
Rusya'da polis, muhalefet liderlerinden Aleksey Navalny'nin Moskova'daki ofisine bu sabah baskın düzenledi. Putin'in önde gelen rakiplerinden Navalny'nin 18 Mart'taki devlet başkanlığına aday olması, seçim kurulu tarafından reddedilmişti.
Rusya'da polis, muhalefet liderlerinden Aleksey Navalny'nin Moskova'daki ofisine bu sabah baskın düzenledi.
Navalny'nin çalışanlarının polis tarafından sorgulandığını gösteren görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.
Bazı haberlerde, polisin ofiste bomba bulunduğu ihbarı aldığı belirtildi.
Navalny'nin destekçileri, bugün 18 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerini boykot çağrısıyla ülke genelinde protesto gösterileri düzenlemeye hazırlanıyordu.
Navalny'nin devlet başkanlığı seçimlerinde aday olma talebi, hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle reddedilmişti. Aday olması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'i en fazla zorlayacak isim olarak görülen Navalny, özellikle Rusya'da genç kesim arasında son dönemde popüleritesini artırıyor.
Putin'in rakibi Navalny: Devlet Başkanlığına adayım
Kaynak: Reuters