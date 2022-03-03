Rus oligarkların dev yatlarına el konuldu

Alman yetkililer, Avrupa Birliği'nin yaptırım uyguladığı Rus oligark Alisher Usmanov'un yaklaşık 600 milyon dolarlık dev yatına el koydu.

Forbes'ın yat endüstrisindeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Usmanov'un Hamburg limanındaki 150 metrelik "Dilbar" adlı dev yatına el konuldu. İçinde 25 metrelik yüzme havuzu bulunan dev yat, Blohm + Voss tersanesinde bakım görmekteydi.

Öte yandan Fransız yetkililerse Rosneft'in patronu Igor Sechin'in 88 metrelik "Amore Vero" adlı yatına Akdeniz'deki La Ciotat limanında el koydular.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine daha fazla Rus oligarkına yaptırım uygulamaya hazırlanmaktaydı.

Dünkü bir haberde gemi izleme verilerine bakılarak en az beş Rus oligarkın mega yatının Hint Okyanusu'ndaki Maldivler adasında demirlediği ya da seyrettiği belirtilmişti.