  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Rus ordusu, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi
Takip Et

Rus ordusu, Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildi

Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ajans yönetimine geri devrettiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et


Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 36’ıncı gün geride kalırken, Rus ordusu işgal ettiği Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin yönetimini yeniden Ukrayna’ya devretti. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, "Resmi olarak açıklıyoruz, Rus ordusunun santralde çıkışı başladı ve tamamen çıktılar. Dokümanlar santral çalışanları ve Rus askerleri tarafından imzalandı. Rus askeri çıkarken kıymetli eşyaları ve araçları çalıyor. Santralin durum değerlendirmesi Ukraynalı özel ekipler tarafından patlayıcı olup olmadığının kontrolü yapıldıktan sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Ruslar Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyorZelenskiy: Ruslar Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyorDünya

 

Rusya ayçiçeği yağı ihracatına geçici kota getirdi

Rusya Haberleri

Rusya ayçiçeği yağı ihracatına geçici kota getirdi
Bu konularda ilginizi çekebilir
Rusya